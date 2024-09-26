26 Eylül 2024, Perşembe
Cemre Baysel'in annesi güzelliğiyle kızını solladı!
Baht Oyunu, Yeşil Deniz, Sakla Beni gibi projelerle tanınan oyuncu Cemre Baysel, son dönemin parlayan yıldızlarından... Şimdilerde yeni dizisiyle gündemde olan oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Cemre Baysel, hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle öne çıkarken, annesi Fatoş Baysel de büyük ilgi topluyor. İşte Cemre Baysel'in güzeller güzeli annesi...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:44