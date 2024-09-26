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Cemre Baysel'in annesi güzelliğiyle kızını solladı!

Baht Oyunu, Yeşil Deniz, Sakla Beni gibi projelerle tanınan oyuncu Cemre Baysel, son dönemin parlayan yıldızlarından... Şimdilerde yeni dizisiyle gündemde olan oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Cemre Baysel, hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle öne çıkarken, annesi Fatoş Baysel de büyük ilgi topluyor. İşte Cemre Baysel'in güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:44
Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını solladı!

Leyla dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını solladı!

Genç yaşına rağmen büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, bu kez de annesiyle gündeme geldi.

Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını solladı!

Baysel'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu. Güzel oyuncunun annesini sosyal medyada görenler ablası sandı.

Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını solladı!

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999 yılında İzmirde doğan Cemre Baysel, lisans eğitimine Ege Üniversitesi Resim öğretmenliği bölümünde devam ediyor.

Cemre Baysel’in annesi güzelliğiyle kızını solladı!

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Yeşil Deniz dizisiyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Birakma, Ramo ve Sol Yanım dizileriyle devam etti. Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan Cemre Baysel bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.