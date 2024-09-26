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Müge Anlı'da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

Gaziantep'te şüpheli bir şekilde ölen Cengiz Karademir'in ölüm nedeni, o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen 5 yılın ardından, Karademir'in çocukları Müge Anlı'ya başvurarak olayın aydınlatılmasını istedi. Kardeşlerden Naime, geçtiğimiz gün canlı yayında "Babamın çayına ilaç attım, annemin sevgilisi de babamı boğarak öldürdü" diyerek cinayeti itiraf etti. Olayın ardından polise ifade veren kardeşler, bugün tekrar yayına geldi. Cengiz Karademir'in cinayete kurban gittiği düşünülen evde, görgü tanıkları da o günü anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:01
Müge Anlı’da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 5 yıl önce hayatını kaybeden Cengiz Karademir'in sır dolu ölümü ele alındı.

Müge Anlı’da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

KAN DONDURAN CİNAYET İTİRAFI

Cengiz Karademir'in en küçük kızı Naime cinayet itirafında bulunmuştu.

"Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada Şeyhmus içeri girdi.

Müge Anlı’da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

Şapka gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra Şeyhmus babamı uzatma kablosuyla boğarak öldürmüş. O gün babamın bağırmasını duyan kadını da eşinden yeni ayrıldığı için psikolojisi bozulmuş diye susturdular" demişti

Müge Anlı’da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

Başlatılan soruşturmada eski eş Emine Uçar evinden, sevgilisi Şeyhmus ise iş yerinde gözaltına alındı. Ardından mahkemeye sevk edilen sevgililer için adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Müge Anlı’da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

Babasını, annesi ve sevgilisinin öldürdüğünü itiraf eden Naime Karademir ve kardeşleri dün yayında ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.