26 Eylül 2024, Perşembe
Müge Anlı'da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...
Gaziantep'te şüpheli bir şekilde ölen Cengiz Karademir'in ölüm nedeni, o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Aradan geçen 5 yılın ardından, Karademir'in çocukları Müge Anlı'ya başvurarak olayın aydınlatılmasını istedi. Kardeşlerden Naime, geçtiğimiz gün canlı yayında "Babamın çayına ilaç attım, annemin sevgilisi de babamı boğarak öldürdü" diyerek cinayeti itiraf etti. Olayın ardından polise ifade veren kardeşler, bugün tekrar yayına geldi. Cengiz Karademir'in cinayete kurban gittiği düşünülen evde, görgü tanıkları da o günü anlattı.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:01