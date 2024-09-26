Müge Anlı’da sır perdesi aralandı! Canlı yayında itiraf etmişti! Cinayetin işlendiği ev...

KAN DONDURAN CİNAYET İTİRAFI

Cengiz Karademir'in en küçük kızı Naime cinayet itirafında bulunmuştu.

"Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada Şeyhmus içeri girdi.