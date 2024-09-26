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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye'ye getiriliyor

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 69 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'de yaşayan ünlü oyuncunun ölümü, şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri henüz gerçekleştirilememişti. Son olarak Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesinin cenazesinin cuma günü Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:58
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye’ye getiriliyor

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Sanatçı, bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye’ye getiriliyor

Geçtiğimiz nisan ayında bir trafik kazası geçiren Tuğba, 8 saat süren bir operasyon geçirmiş ve ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye’ye getiriliyor

Ahu Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi talep edildi. Bu nedenle, oyuncunun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi gecikti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye’ye getiriliyor

Tuğba'nın cenazesi sonunda haftalar sonra Türkiye'ye getiriliyor...

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye’ye getiriliyor

"CENAZE CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK"

Sanatçının kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Calvin "Perşembe günü (bugün) Amerika'dan yola çıkacak, cuma İstanbul'da olacak. Cenaze törenini cumartesi günü Teşvikiye Camisi'nde yapmayı planlıyoruz. Bunu mutlaka duyurun, annem son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlansın istiyorum" dedi.