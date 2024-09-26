26 Eylül 2024, Perşembe
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik duyurdu! Cenaze Türkiye'ye getiriliyor
Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 69 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'de yaşayan ünlü oyuncunun ölümü, şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri henüz gerçekleştirilememişti. Son olarak Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesinin cenazesinin cuma günü Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:58