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Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güller ve Günahlar dizisinin Zeynep'i Cemre Baysel'in adı, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anılmaya başladı. Topçu'nun annesinin oyuncuyu sosyal medyada takibe alması dikkat çekti.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 1

Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 2

CEM BÖLÜKBAŞI İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Baysel'in adı, bu kez Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu'yla anılıyor. Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cemre Baysel, ilişkilerinin sona ermesinin ardından ayrılıkla ilgili yalnızca "Bitti" yorumunu yapmıştı.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 3

Şimdiyse oyuncunun, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 4

İkilinin birlikte olduğuna ilişkin iddiaları güçlendiren gelişme ise Emirhan Topçu'nun annesinden geldi. Topçu'nun annesinin, Cemre Baysel'i sosyal medyada takibe alması dikkat çekti.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 5

CEMRE'DEN ÇİÇEKLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Cemre Baysel'in elinde kırmızı gül buketiyle yaptığı paylaşım, çiçeklerin Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'dan gelmiş olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 6

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Lise eğitimini İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinin resim bölümünde tamamlayan Cemre Baysel, üniversitede Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünde eğitim aldı.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası 7

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Yeşil Deniz dizisiyle adım attı.

Cemre Baysel, kariyeri boyunca Yeşil Deniz (2014-2016), İsimsizler (2017), Payitaht Abdülhamid (2017-2018), Elimi Bırakma (2018), Ramo (2019-2020), Sol Yanım (2020), Baht Oyunu (2021), Senden Daha Güzel (2022), Sakla Beni (2023) ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... (2024) gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, 2024 yılında vizyona giren Aşk Filmi adlı sinema filminde de yer aldı.

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