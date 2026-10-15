Oyunculuk kariyerine 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Yeşil Deniz dizisiyle adım attı.

Cemre Baysel, kariyeri boyunca Yeşil Deniz (2014-2016), İsimsizler (2017), Payitaht Abdülhamid (2017-2018), Elimi Bırakma (2018), Ramo (2019-2020), Sol Yanım (2020), Baht Oyunu (2021), Senden Daha Güzel (2022), Sakla Beni (2023) ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... (2024) gibi dizilerde rol aldı. Oyuncu, 2024 yılında vizyona giren Aşk Filmi adlı sinema filminde de yer aldı.