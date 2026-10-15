Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası
Güller ve Günahlar dizisinin Zeynep'i Cemre Baysel'in adı, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla anılmaya başladı. Topçu'nun annesinin oyuncuyu sosyal medyada takibe alması dikkat çekti.
Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
CEM BÖLÜKBAŞI İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI
Baysel'in adı, bu kez Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu'yla anılıyor. Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cemre Baysel, ilişkilerinin sona ermesinin ardından ayrılıkla ilgili yalnızca "Bitti" yorumunu yapmıştı.
Şimdiyse oyuncunun, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile birlikte olduğu öne sürüldü.
İkilinin birlikte olduğuna ilişkin iddiaları güçlendiren gelişme ise Emirhan Topçu'nun annesinden geldi. Topçu'nun annesinin, Cemre Baysel'i sosyal medyada takibe alması dikkat çekti.
CEMRE'DEN ÇİÇEKLİ PAYLAŞIM
Öte yandan Cemre Baysel'in elinde kırmızı gül buketiyle yaptığı paylaşım, çiçeklerin Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'dan gelmiş olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.