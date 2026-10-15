3 YIL ÖNCE İSTANBUL'U TERK ETMİŞTİ!

Başarılı oyuncu, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, tercih ettiği yaşam tarzıyla gündeme geldi. 2023 yılında radikal bir karar alarak İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakan 43 yaşındaki Aslıhan Gürbüz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşti.