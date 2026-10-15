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Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yahşi Cazibe dizisiyle şöhreti yakalayan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u geride bırakarak yerleştiği Ayvalık'ta köy hayatını sürdürüyor. Doğayla iç içe yaşayan 43 yaşındaki oyuncu, zeytin hasadından karelerini "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notuyla paylaştı.

Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler 1

ATV ekranlarında yayınlanan Gonca Karanfil dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Aslıhan Gürbüz, asıl çıkışını Yahşi Cazibe dizisindeki performansıyla yakaladı.

Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler 2

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Başarılı oyuncu, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, tercih ettiği yaşam tarzıyla gündeme geldi. 2023 yılında radikal bir karar alarak İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakan 43 yaşındaki Aslıhan Gürbüz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşti.

Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler 3

Doğayla iç içe sakin bir yaşamı tercih eden oyuncu, köy hayatında tarımla da yakından ilgileniyor. Bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat döneminin gelmesiyle harekete geçen ünlü oyuncu, zeytinlerini kendi elleriyle toplamaya başladı.

Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler 4

Ağaçların arasına girerek dallardaki zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, hasat heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerine aktardı.

Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler 5

"BU YIL ZEYTİN YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜ"

Paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu ekleyen Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler 6

Ünlü oyuncunun doğal yaşamını yansıtan paylaşımları, takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

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