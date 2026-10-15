Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından yeni kareler
Yahşi Cazibe dizisiyle şöhreti yakalayan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u geride bırakarak yerleştiği Ayvalık'ta köy hayatını sürdürüyor. Doğayla iç içe yaşayan 43 yaşındaki oyuncu, zeytin hasadından karelerini "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notuyla paylaştı.
ATV ekranlarında yayınlanan Gonca Karanfil dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Aslıhan Gürbüz, asıl çıkışını Yahşi Cazibe dizisindeki performansıyla yakaladı.
3 YIL ÖNCE İSTANBUL'U TERK ETMİŞTİ!
Başarılı oyuncu, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, tercih ettiği yaşam tarzıyla gündeme geldi. 2023 yılında radikal bir karar alarak İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakan 43 yaşındaki Aslıhan Gürbüz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşti.
Doğayla iç içe sakin bir yaşamı tercih eden oyuncu, köy hayatında tarımla da yakından ilgileniyor. Bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat döneminin gelmesiyle harekete geçen ünlü oyuncu, zeytinlerini kendi elleriyle toplamaya başladı.
Ağaçların arasına girerek dallardaki zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, hasat heyecanını sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerine aktardı.
"BU YIL ZEYTİN YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜ"
Paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu ekleyen Aslıhan Gürbüz'ün köy hayatından görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.
Ünlü oyuncunun doğal yaşamını yansıtan paylaşımları, takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.