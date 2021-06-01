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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Gösterileri ve filmlerinden milyonlar kazanan Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka davası geldi. 2012-2013 yılları arasında evli kaldığı Ahu Yağtu'dan Kemal adından bir evlada sahip olan Yılmaz, ödediği nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 16:07
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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Eski eşi ve çocuğuna ödediği nafakayı çok bulan Cem Yılmaz, mahkemenin yolunu tuttu. 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu'ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.

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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz'ın avukatı, davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu'nun avukatı ise Yılmaz'ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Mahkeme, Cem Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Cem Yılmaz'dan 2013'te boşanan Ahu Yağtu, eski eşinin Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı dönemde gazetecilere verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ"

Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.