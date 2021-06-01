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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası
Gösterileri ve filmlerinden milyonlar kazanan Cem Yılmaz'dan eski eşine nafaka davası geldi. 2012-2013 yılları arasında evli kaldığı Ahu Yağtu'dan Kemal adından bir evlada sahip olan Yılmaz, ödediği nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz'ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığının tespiti için duruşmayı erteledi.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 16:07
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