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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu hakkında bilgi almak isteyenler eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:58
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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile seyirci karşısına çıkan Merve Dizdar, son dönemin popüler oyuncuları arasında yer aldı. Başarılı performansı, doğallığı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu eşiyle olan paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Genç oyuncu Dizdar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internette özel hayatını araştırmaya başlarken eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar ile evli olan Merve Dizdar, yaptığı paylaşımlarla takipçilerin büyük beğenisini aldı.

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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaş'ın bu sevimli hallerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü çifte "En doğal çift" yakıştırmasında bulundu.

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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaş