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Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar bakın kiminle evli! Eşi de ünlüymüş
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran ünlü oyuncu Merve Dizdar sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu hakkında bilgi almak isteyenler eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:48Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:58