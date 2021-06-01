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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakterindeki başarısıyla adından söz ettiren Pelin Akil, Anıl Altan'la evliliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettiren çift yeni bir fotoğraf kriziyle gündeme geldi. Mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Anıl Altan, ikinci kez kaslarını sergilediği bir kareyi yayınladı. Altan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Pelin Akil ise çocuklarının babasının yeni pozuna olay bir yorum geldi.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 17:16
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

Beş yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin yeni paylaşımına yaptığı yorumla bir kez daha dikkat çekti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

YENİ FOTOĞRAF KRİZİ

Altan, ikiz kızlarıyla havuz başında vakit geçirirken çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflardan birinde kaslarını sergileyen Altan'ın gönderisine 35 yaşındaki oyuncu eşinden yorum gecikmedi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

"AMAÇ BELLİ"

Pelin Akil, paylaşıma, "Anıl'cığım ilk fotoğrafta kesseydin direkt kızları öyle koysaydın, amaç belli" yorumunu yaptı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

EŞİNE YANIT VERDİ

Anıl Altan da eşine, "Allah hepimize kalbimizin güzel penceresinden, gönül gözüyle bakmayı nasip eylesin. Amin" diyerek karşılık verdi. İkilinin yorumları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

"GEL BANA BİR ANLAT"

Öte yandan sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir hadiseyle gündeme gelmişti.