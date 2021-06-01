Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Bahar’ı Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum! İkinci fotoğraf krizi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakterindeki başarısıyla adından söz ettiren Pelin Akil, Anıl Altan'la evliliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettiren çift yeni bir fotoğraf kriziyle gündeme geldi. Mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Anıl Altan, ikinci kez kaslarını sergilediği bir kareyi yayınladı. Altan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Pelin Akil ise çocuklarının babasının yeni pozuna olay bir yorum geldi.