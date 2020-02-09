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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, 'birlikteler' haberleri sonrasında magazin dünyasının gündemine oturmuşlardı. Sosyal medya mecralarında da konuşulan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafları Türkiye'yi salladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da birlikte tatil yaptıkları belirtilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları olay oldu. Fotoğrafların ardından büyük bir kesim Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın arasındaki yaş farkını konuştu. Peki ünlü isimler kaç yaşında? İşte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ve yaşları..

Giriş Tarihi: 09.02.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 18:43
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Atina'dan 2 fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı da belgelenmiş oldu. Fotoğrafları ortaya çıkan ikilinin arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya kaç yaşında?

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

Geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında ancak birbirlerinden uzak olarak çektirilen fotoğraf sonrası Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasında bir aşk olduğu iddia edilmişti. Bu fotoğraftan kısa bir süre sonra ikili Atina'da görüntülendi. İşte o fotoğraflar.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

Fotoğrafları ortaya çıkan ikilinin arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.