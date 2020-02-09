Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ortaya çıktı! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, 'birlikteler' haberleri sonrasında magazin dünyasının gündemine oturmuşlardı. Sosyal medya mecralarında da konuşulan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafları Türkiye'yi salladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da birlikte tatil yaptıkları belirtilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları olay oldu. Fotoğrafların ardından büyük bir kesim Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın arasındaki yaş farkını konuştu. Peki ünlü isimler kaç yaşında? İşte Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları ve yaşları..