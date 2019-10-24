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Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

Cem Yılmaz'ın iki ayrı hikayeden oluşan yeni filmi Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girmişti. Sinema eleştirmenleri tarafından genel olarak beğenilmeyen film sosyal medyada başlatılan boykotun da etkisiyle gişede resmen çakıldı. İzleyici tarafından da desteklenmeyen film ilk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlendi. Mevlüt Tezel sosyal medyada büyük ilgi gören Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak filmleriyle ilgili yazdığı köşe yazısının ardından filminin gişede çakılmasının nedenlerini kaleme aldı. İşte o yazı…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:42
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Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu.

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Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var. Ama en önemli neden, halkın filmi boykot etmesi gösteriliyor.

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Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

"Cem, ağaca, köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor" diyenler sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapmıştı. Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı? Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, Cem Yılmaz'ın filminin gişede çakılmasının nedenlerini kaleme aldı. İşte o yazı…

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Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

TİCARİ BEKLEME YAPMA!

İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var.

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Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

Ama en önemli neden, halkın filmi boykot etmesi gösteriliyor. "Cem, ağaca, köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor" diyenler sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapmıştı.