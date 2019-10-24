Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…
Cem Yılmaz'ın iki ayrı hikayeden oluşan yeni filmi Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girmişti. Sinema eleştirmenleri tarafından genel olarak beğenilmeyen film sosyal medyada başlatılan boykotun da etkisiyle gişede resmen çakıldı. İzleyici tarafından da desteklenmeyen film ilk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlendi. Mevlüt Tezel sosyal medyada büyük ilgi gören Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak filmleriyle ilgili yazdığı köşe yazısının ardından filminin gişede çakılmasının nedenlerini kaleme aldı. İşte o yazı…
Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:40Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:42