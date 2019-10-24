Cem Yılmaz boykotu tuttu! İşte Karakomik Filmler’in gişede çakılmasının nedenleri…

TİCARİ BEKLEME YAPMA!

İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var.

