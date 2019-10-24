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Beren Gökyıldız tüm dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

Sevilen çocuk oyunculardan Beren Gökyıldız, dizi ve filmlerdeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüvenini devam ettiren isimlerden biri de Beren Gökyıldız oldu. Sevenleri küçük oyuncunun yaşını merak etti. Takipçileri ise özel hayatını incelerken yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunculuk ile dikkat çeken Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:56
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Beren Gökyıldız tüm dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

Yeşilçam'dan sonra devam eden çocuk oyuncu serüvenine Beren Gökyıldız da katıldı. Çocuk oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim Beren Gökyıldız yaşıyla gündeme geldi.

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Beren Gökyıldız tüm dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

Beren Gökyıldız ekranlarının sevilen yüzlerinden olurken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Beren Gökyıldız tüm dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

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Beren Gökyıldız tüm dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Beren Gökyıldız t��m dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

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