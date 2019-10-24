Beren Gökyıldız tüm dikkatleri üzerine çekti! Bakın Beren Gökyıldız kaç yaşında çıktı

Sevilen çocuk oyunculardan Beren Gökyıldız, dizi ve filmlerdeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüvenini devam ettiren isimlerden biri de Beren Gökyıldız oldu. Sevenleri küçük oyuncunun yaşını merak etti. Takipçileri ise özel hayatını incelerken yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunculuk ile dikkat çeken Beren Gökyıldız bakın kaç yaşında çıktı.