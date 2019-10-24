24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

Performansıyla dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e damga vurmayı başardı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sen Anlat Karadeniz, uzun bir süredir reytinglerde zirveden inmiyor. Dizinin başarılı oyuncularından İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veriyor. Özel hayatı merak edilen İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir programda ilginç bir takıntısından bahsetti. Peki Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun takıntısı neydi? İşte gerçekler..

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:38
  • 1
  • 33
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

Sen Anlat Karadeniz dizisinin sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir programda anlattıklarıyla gündeme oturdu. ATV ekranlarındaki Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

  • 2
  • 33
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

Helvacıoğlu konservatuar eğitimi tamamlamasının ardından oyunculuğa ilk adımı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi aslı dizi ile atmıştır.

  • 3
  • 33
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

Buradaki performansından dolayı oldukça beğenilen güzel oyuncu ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde de rol aldı.

  • 4
  • 33
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

Helvacıoğlu, 2016 yılında No: 309 dizisinde Pelin Su karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

  • 5
  • 33
Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz de Nefes karakterini canlandırıyor.