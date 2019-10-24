Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu takıntısını itiraf etti

Performansıyla dikkat çeken İrem Helvacıoğlu, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e damga vurmayı başardı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sen Anlat Karadeniz, uzun bir süredir reytinglerde zirveden inmiyor. Dizinin başarılı oyuncularından İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veriyor. Özel hayatı merak edilen İrem Helvacıoğlu, katıldığı bir programda ilginç bir takıntısından bahsetti. Peki Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun takıntısı neydi? İşte gerçekler..