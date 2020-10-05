Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, üçüncü eşi Monakolu Fanny Hanım ile evliliğinin de sallantıda olduğunu yazmıştım geçen ay. 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş; 40 yaşındaki eşi Fanny Hanım'ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk etmişti.