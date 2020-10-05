ANA SAYFA
Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...
2009 yılından beri firari olan Cem Uzan, Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Üçüncü eşi Fanny Blanchelande ile evliliği sallantıda olan Uzan, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Gabriele Tevainyte ile yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Uzan'ın uğruna eşini terkettiği Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı uzun sürmedi. Cem Uzan ve Gabriele Tevainyte ile yasak aşkını ortaya çıkaran Bülent Cankurt, ikilinin aşkının bittiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 11:43
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6