05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

2009 yılından beri firari olan Cem Uzan, Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Üçüncü eşi Fanny Blanchelande ile evliliği sallantıda olan Uzan, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Gabriele Tevainyte ile yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Uzan'ın uğruna eşini terkettiği Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı uzun sürmedi. Cem Uzan ve Gabriele Tevainyte ile yasak aşkını ortaya çıkaran Bülent Cankurt, ikilinin aşkının bittiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 11:43
  • 1
  • 6
Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Cem Uzan'ın Fanny Blanchelande yaptığı üçüncü evliliğinin sallantıda olduğunu duyurmuştu. Cem Uzan'ın yasak aşk yaşadığını duyuran Cankurt bugünkü yazısında bu aşkın da bittiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, üçüncü eşi Monakolu Fanny Hanım ile evliliğinin de sallantıda olduğunu yazmıştım geçen ay. 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş; 40 yaşındaki eşi Fanny Hanım'ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk etmişti.

  • 3
  • 6
Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Ancak Cem Uzan'ın yarı yaşından küçük sevgilisi Gabriele Tevainyte ile 'büyük' aşkı uzun soluklu olmadı. Uzan, yuvasını yıkmaya göze aldığı sevgilisi ile köprüleri attı!

  • 4
  • 6
Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Yasak aşk yaşadıkları dönemde Instagram sayfasında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Uzan, Gabrielle'nin sayfasındaki, neredeyse tüm fotoğrafları like'lamıştı.

  • 5
  • 6
Cem Uzan’ın Gabriele Tevainyte ile yasak aşkı kısa sürdü! 27 yaşındaki modelle...

Aşk bitince karşılıklı takibi de bıraktılar. 60 yaşında çapkınlık yapmaya kalkan Uzan'ın elinde böylece yıkılmış yuvadan başka bir şey kalmadı.