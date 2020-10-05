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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti
16 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Mavi takımdan 4, kırmızı takımdan 2 kişinin elenmemek için mücadele ettiği gecede olaylı bir eleme yaşandı. Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündemde olan Duygu Acarsoy yarışmaya veda etti. Masterchef'te Somer Şef'in söyledikleri adeta şoke etkisi yarattı.
Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 09:16
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