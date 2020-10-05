Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

Zorlu geçen haftanın ardından yarışmacılar dün akşam, elenmemek için mücadele etti! İki etaplı eleme turunda şefler ilk olarak yarışmacılara "Demirhindi" verdi ve yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu etapta en başarılı üç tabak Uğur, Esra ve Eray oldu.