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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

16 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Mavi takımdan 4, kırmızı takımdan 2 kişinin elenmemek için mücadele ettiği gecede olaylı bir eleme yaşandı. Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündemde olan Duygu Acarsoy yarışmaya veda etti. Masterchef'te Somer Şef'in söyledikleri adeta şoke etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 09:16
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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkyie yarışmasında bu hafta eleme potasına giden mavi takımdan dört, kırmızı takımdan iki yarışmacısı olmuştu.

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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

Zorlu geçen haftanın ardından yarışmacılar dün akşam, elenmemek için mücadele etti! İki etaplı eleme turunda şefler ilk olarak yarışmacılara "Demirhindi" verdi ve yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu etapta en başarılı üç tabak Uğur, Esra ve Eray oldu.

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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

Final eleme oyununa giden Sefa, Didem ve Duygu, Danilo şefin özel tarifi olan "Balık ekmek" yemeğini yapmaya çalıştı. 40 dakika gibi kısa bir sürede tabaklarını yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

Deniz ürünlerinde oldukça başarılı olan Duygu bu kez yemeğini eksik yaptı. Şefler tadım sırasında Duygu'ya oldukça sinirlendi. Üç yarışmacının tabağını da tadan şefler kendi aralarında toplantı yaptı.

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Masterchef'te olaylı gece! Duygu Acarsoy her şeyi itiraf etti

Duygu için konuşan Mehmet şef 'ciddi olarak sabote edilmiş bir tabak, bu seviyede bir yarışmacının böyle bir hata yapacağına inanmıyorum' ifadelerini kullandı.