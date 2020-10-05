ANA SAYFA
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül günü geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Sürmeli'den sevindiren haber geldi. Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapan doktoru, yoğun bakımdan çıkarılıp normal odada tedavisine devam edileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 05.10.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 12:06
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5