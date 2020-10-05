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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül günü geçirdiği beyin kanaması sonucu ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Sürmeli'den sevindiren haber geldi. Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapan doktoru, yoğun bakımdan çıkarılıp normal odada tedavisine devam edileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 12:06
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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli, 27 Eylül pazar günü yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi.

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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber

Kusma ve hıçkırık şikayetiyle gelen hastaneye başvuran ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Sürmeli acil olarak ameliyata alınmıştı. Operasyonu başarılı geçen Sürmeli yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sevilen oyuncudan güzel haber geldi.

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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber

Yoğun bakımdan çıkarılan sanatçının tedavisi serviste devam edecek.

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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi:

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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’den sevindiren haber

"Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli'nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz."