23 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Garip" filminde Kemal Sunal'a eşlik eden, Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton, uzun bir süre sonra hayranlarıyla buluştu. Bir dönemin yıldız çocuk oyuncusu, 36 yıl içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ece Alton'un son hali...

Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:19
  • 1
  • 91
Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

1986 yılında çekilen Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan "Garip", günümüzde hala ilk günkü ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'a eşlik eden minik ve tatlı Fatoş karakteri, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 44 yaşında olan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton, bakın şimdi ne iş yapıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 91
Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Çocukken birçok filmde yer alan Ece Alton, büyüdükten sonra da oyunculuk kariyerine bir süre devam etti. "Gecenin Öteki Yüzü", "Keşanlı Ali Destanı", "Beyaz Bisiklet", "Arka Sokaklar" ve "İmkansız Aşk" gibi önemli yapımlarda rol alan Alton, yetenekleri ve başarılı performansı ile dikkat çekti.

  • 3
  • 91
Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Garip" filminin minik Fatoş'u Ece Alton, o dönemde henüz 6 yaşındaydı.

Aradan geçen 36 yılın ardından Ece Alton'un değişimi, onu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik yıldız oyuncu, yeni mesleğiyle de dikkat çekiyor.

  • 4
  • 91
Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

Oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol alan Ece Alton, şimdilerde oyunculuk kariyerine son verdi. Bir dönemin sevilen çocuk oyuncusu Alton, otel işletmeciliği yapmaya başladı.

  • 5
  • 91
Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

İŞTE YENİ MESLEĞİ

Ünlü oyuncu, kendi otelini başarıyla yöneterek yeni bir sayfa açtı.