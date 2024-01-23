23 Ocak 2024, Salı
Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Garip" filminde Kemal Sunal'a eşlik eden, Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton, uzun bir süre sonra hayranlarıyla buluştu. Bir dönemin yıldız çocuk oyuncusu, 36 yıl içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Ece Alton'un son hali...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:19
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