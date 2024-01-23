Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...

1986 yılında çekilen Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan "Garip", günümüzde hala ilk günkü ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'a eşlik eden minik ve tatlı Fatoş karakteri, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 44 yaşında olan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton, bakın şimdi ne iş yapıyor...