16 Mayıs 2022, Pazartesi
Cem Belevi'nin ihaneti nasıl ortaya çıktı! İrem Derici'nin yakın arkadaşı anlattı
Cem Belevi ile ilişkisinde ikinci kez ihanete uğrayan İrem Derici, geçtiğimiz gün verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Elinde ses kayıtları ve mesajlar olduğunu söyleyen şarkıcı gündemi karıştıran açıklamalar yaptı. Cem Belevi'nin bir röportajda 'Mağdur edebiyatı yapmasın' sözleri üzerine yeni açıklama yapan şarkıcı, 'İnsan kandırma sanatı' gibi eserleri çıktı. Magazin gündemine oturan ihaneti İrem Derici'nin nasıl öğrendiği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:10
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