16 Mayıs 2022, Pazartesi
Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren ikili evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan haberler hakkında konuşan Arduç, iddialara son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:20
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