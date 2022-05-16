16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Barış Arduç, 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren ikili evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Çıkan haberler hakkında konuşan Arduç, iddialara son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:20
  • 1
  • 7
Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

Magazin dünyasının ünlü çifti Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

Son dönemde hiç yan yana görüntü vermeyen ünlü çift hakkında "Evlilikte kriz var" dedikoduları çıktı.

  • 3
  • 7
Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

Önceki akşam gazetecilerle ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu, çok yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi ve ekledi:

  • 4
  • 7
Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

"EVDE İSYAN YOK"

"Eşim Gupse de evde senaryo yazmakla meşgul. O nedenle pek sık görüşemiyoruz."

  • 5
  • 7
Barış Arduç ve Gupse Özay arasında kriz mi çıktı? Son noktayı koydu

Arduç, muhabirlerin "Görüşemediğimiz için bir isyan oluyor mu evde?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise evlilikte kriz olduğu iddialarına noktayı koydu: