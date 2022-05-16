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Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın

2021 yılında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı kayıp sonrası eşinin ailesiyle karşı karşıya gelen ünlü sunucu önce reddi miras yapmış ardından eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından silmişti. Bu hamlesini eleştirenlerin hedefi olan Erken isyan etti.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:45
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Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı bir saldırıda kaybeden Ece Erken, geçtiğimiz ay reddi miras yaptığını açıklamıştı. Ünlü sunucu önceki gün Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırmıştı. Ünlü isim bu hamlesini eleştirenlere yanıt verdi.

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Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın

Ece Erken, eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelmişti. Daha önce "Eşimin saatini bile istediler!" diyen ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabında yer alan 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını kaldırmıştı.

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Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Bu hamlesine gelen eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak, isyan etti. Eşine olan aşkını dile getiren Ece Erken, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

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Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın

"Hayatta en anlamsız cümle 'Vay gidene...' Eğer yürekten seven birini arkasında bıraktıysa 'Vay kalana...' Giden rabbimin yanına gitti. Dertsiz, tasasız Allah'ın izniyle... Peki ya onu çok sevenler? O yüzden kimse boş yapmasın! Ben kocamı çok sevdim, çok seviyorum. Ben artık böyle yüce, böyle koca bir aşk yaşayamam. İlk kez bu kadar çok sevdim ve o hep kalbimde kalacak ama hayat evladı olan anneler için kısa ara verir, durmaz."

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Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.