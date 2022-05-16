16 Mayıs 2022, Pazartesi
Ece Erken’den soyadı isyanı: Kimse boş yapmasın
2021 yılında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda büyük bir acıyla sarsıldı. Mahmutyazıcıoğlu; Yeşilköy'deki uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı kayıp sonrası eşinin ailesiyle karşı karşıya gelen ünlü sunucu önce reddi miras yapmış ardından eşinin soyadını sosyal medya hesaplarından silmişti. Bu hamlesini eleştirenlerin hedefi olan Erken isyan etti.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:45
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