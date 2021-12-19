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Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi

Her hareketi ile gündeme oturan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin geçen aylarda şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Aşklarını asla itiraf etmeyen çift hakkında daha sonra da ayrıldıkları iddia edilmişti. Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakmaları ayrıldıkları iddialarını da kanıtlamıştı. Ortaya atılan yeni iddiaya göre Cem Belevi Bircan Bali ile İrem Derici'yi aldattı. Peki Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı?

Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:56
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Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi

Ünlü iki şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi'nin geçen yaz aşk yaşadıkları öne sürüldü. İkilinin sürekli birlikte görülmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

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Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi

Sosyal medyadan birbirilerinin paylaşımlarını beğenmeden geçmeyen ikili ilişkilerini gizli tutmayı tercih etmişti. Hatta aşk iddialarını reddetmişlerdi.

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Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi

Bir müddet sonra ise Cem Belevi'nin İrem Derci'yi aldattığı hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi

Şimdi ise bu iddiaların üzerine öyle bir iddia daha atıldı ki tüm magazin dünyası bunu konuşuyor.

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Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi

BU AŞKIN KARA KEDİSİ BİRCAN BALİ OLDU
Cem Belevi ile İrem Derici arasında bir ilişki vardı ve bu ilişkinin bitmesinin nedeni de magazin programı sunucularından biri olan Bircan Bali'ydi.