19 Aralık 2021, Pazar
Cem Belevi, İrem Derici’yi ünlü sunucu Bircan Bali’yle aldattı! Yatağın üzerindeki ayı ihaneti belgeledi
Her hareketi ile gündeme oturan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin geçen aylarda şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Aşklarını asla itiraf etmeyen çift hakkında daha sonra da ayrıldıkları iddia edilmişti. Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakmaları ayrıldıkları iddialarını da kanıtlamıştı. Ortaya atılan yeni iddiaya göre Cem Belevi Bircan Bali ile İrem Derici'yi aldattı. Peki Cem Belevi İrem Derici'yi aldattı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 09:56
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17