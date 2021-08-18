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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

Yaz başından beri birlikte tatilde olan İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı'nın konserine baş başa gitti. Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İrem Derici'nin yayınladığı düet videosunun ardından iddialar alevlendi. Önceki gün doğum günü partisinde görüntülenen Derici'den ilk açıklama geldi. Ünlü popçu, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:08
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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

Yakın arkadaş olan İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde sık sık yan yana görüntülenen ve yaz başından beri birlikte tatil yapan ikilinin yaptığı düetin ardından bu söylentiler daha da güçlendi.

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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

DÜET İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

İrem Derici ve Cem Belevi 'Alışıyor musun' ve 'Alışamıyorum' şarkılarını beraber söyledi. Şarkıyı söylerken göz göze bakışmaları, sosyal medyada 'aşk' iddialarını alevlendirdi. Özellikle İrem Derici'nin fanları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.

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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

Derici'nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına Cem Belevi'nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmadı.

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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

İrem Derici'nin Instagram sayfasından paylaştığı düzet videosunun altına yorum yazan sevenleri 'aşk is loading' (aşk yükleniyor) notunu düştü.

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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

BAŞBAŞA KONSERE GİTTİLER

İrem Derici ile Cem Belevi çifti geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı'nın konserinde birlikte görüntülenmişlerdi.