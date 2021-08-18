19 Ağustos 2021, Perşembe
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Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum
Yaz başından beri birlikte tatilde olan İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı'nın konserine baş başa gitti. Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İrem Derici'nin yayınladığı düet videosunun ardından iddialar alevlendi. Önceki gün doğum günü partisinde görüntülenen Derici'den ilk açıklama geldi. Ünlü popçu, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:08
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