Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici: Skandal istiyorum

Yakın arkadaş olan İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde sık sık yan yana görüntülenen ve yaz başından beri birlikte tatil yapan ikilinin yaptığı düetin ardından bu söylentiler daha da güçlendi.

