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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz

Deniz Akkaya ve iş insanı Efe Önbilgin, davada yeniden karşı karşıya geldi. Önbilgin, Akkaya'nın kızının bikinili fotoğraflarını paylaşmasını engellemek için dava açmış ancak kaybetmişti. İstinaf Mahkemesine yeniden başvuran iş insanı davanın yeniden açılmasını sağladı. Kızının babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan yayınlayıp dava süreci sonrası yaşadıklarını anlatan Akkaya, "Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:35
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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz

İş insanı Efe Önbilgin, eski model Deniz Akkaya ile ilişkisinden 2009 yılında doğan Ayşe adındaki kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti.

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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz

Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı ve davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz

"KIZIM BABASINA GİTMEK İSTEMEDİ"

Akkaya, Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe'nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaştı ve dava süreci sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz

"Kızım Ayşe'nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz. Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra'ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek oradan döndü."

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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz

"DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ"

"Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler" diyen Akkaya, şunları söyledi: