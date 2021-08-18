19 Ağustos 2021, Perşembe
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Efe Önbilgin ile yeniden mahkemelik olan Deniz Akkaya: Deli muamelesi yapıyoruz
Deniz Akkaya ve iş insanı Efe Önbilgin, davada yeniden karşı karşıya geldi. Önbilgin, Akkaya'nın kızının bikinili fotoğraflarını paylaşmasını engellemek için dava açmış ancak kaybetmişti. İstinaf Mahkemesine yeniden başvuran iş insanı davanın yeniden açılmasını sağladı. Kızının babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan yayınlayıp dava süreci sonrası yaşadıklarını anlatan Akkaya, "Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:35
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