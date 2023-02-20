20 Şubat 2023, Pazartesi
Celil Nalçakan deprem felaketi sonrası duygularını paylaştı: Bir parçamız göçük altında
atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Akif karakteriyle izleyici karşısına çıkan Celil Nalçakan, yaşanan deprem felaketi sonrası duygularını anlattı. "Güzel ülkemin başı sağ olsun" diyen oyuncu, "Herkesin bir parçası artık göçük altında. Nasıl ki birlikte yaralandıysak, yaralarımızı da birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:37
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