Celil Nalçakan deprem felaketi sonrası duygularını paylaştı: Bir parçamız göçük altında

CİDDİ YOZLAŞMA YAŞANIYOR

Sosyal medyada şimdi tam tersi bir durum yaşanıyor. İnsanlar yediklerini, içtiklerini paylaşıyor. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

Ne yazık ki öyle... Kültürel yozlaşmanın başı olarak görüyorum. Evvelden bazı şeyleri söylemek, göstermek ayıptı. Şimdi teşhir ediliyor sosyal medyada. İşte yozlaşma da zaten burada başlıyor. Büyük bir kırılma yaşandı bu açıdan toplumda. Bu da edebiyatımızdan müziğe, televizyona kadar her şeye sirayet etti. Kimseye kötü örnek olmak istemem. Bu konuda da hassas davranmaya çalışıyorum. Çabam bu yönde.