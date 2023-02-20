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Haberler Galeri 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? Yayın akışı...

20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? Yayın akışı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevenleri 20 Şubat Pazartesi canlı yayın olup olmayacağını araştırıyor. Türkiye 9 saatlik aralıkla 2 büyük depremle sarsıldı. Televizyonlarda belirli bir süre ortak deprem yayını verildi. Birçok izleyici Türk televizyonunun en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Müge Anlı bugün var mı yok mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 00:41
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MÜGE ANLI yarın var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...

Müge Anlı bugün var mı yok mu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından televizyon kanalı gündelik yayın akışından çıkarak deprem yayınları yaptı. Peki 20 Şubat Pazartesi Müge Anlı var mı, yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MÜGE ANLI yarın var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketinin' ardından televizyonlar gündelik akışlarına ara vererek deprem özel yayınlarına başlamıştı.

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MÜGE ANLI yarın var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...

Birçok izleyici ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak ediyorlardı. Konuya ilişkin duyuru Müge Anlı'dan geldi.

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MÜGE ANLI yarın var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...

Sosyal medya hesabı üzerinden Müge Anlı 20 Şubat Pazartesi itibarıyla yayınlarına kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

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MÜGE ANLI yarın var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...

Müge Anlı, paylaşımında "Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor.