20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? Yayın akışı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevenleri 20 Şubat Pazartesi canlı yayın olup olmayacağını araştırıyor. Türkiye 9 saatlik aralıkla 2 büyük depremle sarsıldı. Televizyonlarda belirli bir süre ortak deprem yayını verildi. Birçok izleyici Türk televizyonunun en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Müge Anlı bugün var mı yok mu?