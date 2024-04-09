09 Nisan 2024, Salı
Cansu Taşkın'ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan'la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...
İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini korurken kendisinden 25 yaş küçük olan Cansu Taşkın, katıldığı bir televizyon programında söz konusu iddialarına yanıt vermişti. Bu iddiaların ardından Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:25
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10