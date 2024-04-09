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Cansu Taşkın'ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan'la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini korurken kendisinden 25 yaş küçük olan Cansu Taşkın, katıldığı bir televizyon programında söz konusu iddialarına yanıt vermişti. Bu iddiaların ardından Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:25
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Cansu Taşkın’ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan’la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

İnci Taneleri'nde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan özel hayatıyla da gündemde...

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Cansu Taşkın’ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan’la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

Yılmaz Erdoğan'ın, kendisinden 25 yaş küçük olan Cansu Taşkın ile yaklaşık iki yıldır bir ilişki içinde olduğu iddiaları magazin gündemini sallamıştı. Ancak, taraflar bu iddialara sessiz kalmış ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.

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Cansu Taşkın’ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan’la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

Ancak, manken Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olduğunda sessizliği bozdu ve Yılmaz Erdoğan ile ilgili olarak "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" şeklinde bir açıklama yaptı.

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Cansu Taşkın’ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan’la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

Gözler Yılmaz Erdoğan'a çevriliyken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Cansu Taşkın’ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan’la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

Cansu Taşkın'ın itiraflarının ardından ikilinin arasında kesinlikle böyle bir aşk olmadığı yıllar önce sadece birkaç kez görüştükleri ileri sürüldü.