Cansu Taşkın’ın kardeşi ifşaladı! Yılmaz Erdoğan’la samimi görüntüleri ortaya çıktı! Aşk itirafı sonrası...

Ancak, manken Cansu Taşkın, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olduğunda sessizliği bozdu ve Yılmaz Erdoğan ile ilgili olarak "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" şeklinde bir açıklama yaptı.