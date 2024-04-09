Esra Erol'da bir garip olay! Eşinin terk ettiği Ali'den akılamaz savunma: Dış güçler yuvamı yıktı

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Ali Bey 3 Nisan'da evden kaçan karısı Tuğçe Uçar'ı aramak için stüdyoya geldi. Koca dırdırından bıktığını söyleyen Tuğçe Hanım, "Aramızdaki problemleri çözebilirdik, Esra Hanım'ı da meşgul etmemiş olurduk" dedi. Kocasının kıskançlığından şikayetçi olan Tuğçe Hanım, kocasının sadece işe gidip gelmesine izin verdiğini, her şeyi kıskandığını, kocasıyla annesinin ısrarı sonucu evlendiğini, onu sevmediğini belirtti. Öte yandan eşinin terk ettiği Ali'nin yaptığı ilginç savunması dikkat çekti. İşte detaylar...