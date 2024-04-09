Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin oyuncuları dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. 1980'lerin atmosferini yansıtan ve büyük ilgi gören dizide Cemile ve Ali'nin oğulları Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi, küçük yaşına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde 18 yaşında olan genç oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte küçük Osman'ın yıllar içindeki değişimi...