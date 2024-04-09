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Haberler Galeri Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin oyuncuları dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. 1980'lerin atmosferini yansıtan ve büyük ilgi gören dizide Cemile ve Ali'nin oğulları Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi, küçük yaşına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde 18 yaşında olan genç oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte küçük Osman'ın yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 15:03
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi’nin son hali...

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki, dizisinin çocuk yıldızı, son haliyle gündem oldu.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi’nin son hali...

Dizide canlandırdığı küçük Osman rolüyle milyonların kalbini kazanan Emir Berke Zincidi şimdilerde 18 yaşında bir delikanlı...

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi’nin son hali...

Spor salonundan paylaştığı pozlarla da adından söz ettiren genç yıldızın, yıllar içindeki değişimi 'yok artık' dedirtti!

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi’nin son hali...

Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler "Yakışıklı olmuşsun", "Küçükken çok tatlı bir çocuktun", "Ne ara bu kadar büyüdün" gibi yorumlarda bulundu.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin küçük Osman’ı delikanlı oldu! Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi’nin son hali...

İşte Emir Berke Zincidi başta olmak üzere diğer oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...