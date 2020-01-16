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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı
Güzel oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz yıl evine hırsız girmesi nedeniyle Avrupa yakasından Kandilli'ye taşınmıştı. Yeni evini çok uzak bulan Dere yeniden ev arayışına girmişti. Yeni evini yakın arkadaşları Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal'ın yakınında bulan güzel oyuncu yeni evine taşınırken görüntülendi. 4 katlı Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 16.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 16:38
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