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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz yıl evine hırsız girmesi nedeniyle Avrupa yakasından Kandilli'ye taşınmıştı. Yeni evini çok uzak bulan Dere yeniden ev arayışına girmişti. Yeni evini yakın arkadaşları Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal'ın yakınında bulan güzel oyuncu yeni evine taşınırken görüntülendi. 4 katlı Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 16:38
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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıl evine hırsız girmesi nedeniyle Kandilli'ye taşınan Cansu Dere, yeni evi çok uzak geldiği için yeniden taşınma kararı aldı.

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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; 20 bin TL'ye kiraladığı 4 katlı, yine Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu.

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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı

Yeni evine eşya taşırken görüntülenen Cansu Dere'ye arkadaşı Sinem Kobal da yardımcı oldu.

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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı

İşte Cansu Dere'nin yeni evi...

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Cansu Dere’nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı

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