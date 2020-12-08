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Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

Uzun yıllardır aşk yaşadığı oyuncu Zehra Yılmaz'a geçtiğimiz yaz evlenme teklifi eden Cem Belevi, bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı. Derya Uluğ ile düet yaptığı parçasını kısa süre önce çıkan Belevi, bir radyo programına konuk oldu. Canlı yayında Zehra Yılmaz ile ilgili sorulardan kaçan Belevi'nin 'tünele girdim' yalanı herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:02
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Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

Şarkıcı Cem Belevi, meslektaşı Derya Uluğ'la beraber seslendirdikleri 'Leyla Mecnun' parçasıyla Yasemin Şefik'in radyo programına konuk oldu. Belevi, aşk sorularını duyunca yaptığı "Tünele girdim" açıklamasıyla şaşırttı.

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Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

Yaz ayında oyuncu Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi eden ve geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri çıkan Cem Belevi, Yasemin Şefik'in "Şimdi sen Leyla'nı bulmuştun da ne oldu? Gerçekten ayrıldınız mı?" sorusuyla panikledi.

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Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

Ünlü şarkıcı, "Yasemincim tünele girdim. Seni duymuyorum. Ne dedin?" diyerek kahkahayla soruyu cevaplamadan geçiştirdi.

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Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

Belevi, dizi ve oyunculuk üzerine "Ben de güzel bir projede yer almak istiyorum. Ancak doğru seçim için bekliyorum." dedi.

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Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRME KARARI ALDILAR

Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlenme teklifi eden Cem Belevi, daha sonra ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı.