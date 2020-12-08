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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı! Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!
Uzun yıllardır aşk yaşadığı oyuncu Zehra Yılmaz'a geçtiğimiz yaz evlenme teklifi eden Cem Belevi, bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı. Derya Uluğ ile düet yaptığı parçasını kısa süre önce çıkan Belevi, bir radyo programına konuk oldu. Canlı yayında Zehra Yılmaz ile ilgili sorulardan kaçan Belevi'nin 'tünele girdim' yalanı herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 10:02
Şarkıcı Cem Belevi, meslektaşı Derya Uluğ'la beraber seslendirdikleri 'Leyla Mecnun' parçasıyla Yasemin Şefik'in radyo programına konuk oldu. Belevi, aşk sorularını duyunca yaptığı "Tünele girdim" açıklamasıyla şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz ayında oyuncu Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi eden ve geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri çıkan Cem Belevi, Yasemin Şefik'in "Şimdi sen Leyla'nı bulmuştun da ne oldu? Gerçekten ayrıldınız mı?" sorusuyla panikledi.
Ünlü şarkıcı, "Yasemincim tünele girdim. Seni duymuyorum. Ne dedin?" diyerek kahkahayla soruyu cevaplamadan geçiştirdi.
Belevi, dizi ve oyunculuk üzerine "Ben de güzel bir projede yer almak istiyorum. Ancak doğru seçim için bekliyorum." dedi.
İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRME KARARI ALDILAR
Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlenme teklifi eden Cem Belevi, daha sonra ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı.