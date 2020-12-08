Canlı yayında panik olan Cem Belevi’den ‘tünele girdim’ yalanı!

Uzun yıllardır aşk yaşadığı oyuncu Zehra Yılmaz'a geçtiğimiz yaz evlenme teklifi eden Cem Belevi, bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı. Derya Uluğ ile düet yaptığı parçasını kısa süre önce çıkan Belevi, bir radyo programına konuk oldu. Canlı yayında Zehra Yılmaz ile ilgili sorulardan kaçan Belevi'nin 'tünele girdim' yalanı herkesi şaşırttı.