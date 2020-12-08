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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...
Geçtiğimiz günlerde bir yemek programına konuk olan oyuncu Burcu Kara, ev hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 4 yıl önce Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Kara, eşiyle ilgili gelen bir soruya esprili yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:40
Burcu Kara, geçtiğimiz günlerde bir yemek programına katıldı ve ev hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşi Fırat Parlak'ın güzel yemek yaptığına vurgu yapan Kara, eşiyle ilgili gelen bir soruya esprili yanıt verdi.
'FIRAT, YEMEĞİ USTACA YAPIYOR'
Kara, "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" dedi.
Evindeki düzeni esprili bir dille anlatan güzel oyuncu program boyunca neşe ve kahkaha dolu anlara imza attı.
Mutlu bir evliliği olan Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu.