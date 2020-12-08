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Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...

Geçtiğimiz günlerde bir yemek programına konuk olan oyuncu Burcu Kara, ev hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 4 yıl önce Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Kara, eşiyle ilgili gelen bir soruya esprili yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:40
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Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...

Burcu Kara, geçtiğimiz günlerde bir yemek programına katıldı ve ev hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

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Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...

Eşi Fırat Parlak'ın güzel yemek yaptığına vurgu yapan Kara, eşiyle ilgili gelen bir soruya esprili yanıt verdi.

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Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...

'FIRAT, YEMEĞİ USTACA YAPIYOR'

Kara, "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" dedi.

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Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...

Evindeki düzeni esprili bir dille anlatan güzel oyuncu program boyunca neşe ve kahkaha dolu anlara imza attı.

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Burcu Kara: Fırat’la evlendikten sonra bıraktım...

Mutlu bir evliliği olan Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu.