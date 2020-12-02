Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

'Yeşilçam'ın en güzel kızı' unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Rol aldığı fimlerle döneme damgasını vuran Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Türker İnanoğlu ile evli olan ve uzun yıllardır ekranlarda uzak kalan Gülşen Bubikoğlu'nun karantina paylaşımına beğeni yağdı.