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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
'Yeşilçam'ın en güzel kızı' unvanını taşıyan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Rol aldığı fimlerle döneme damgasını vuran Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Türker İnanoğlu ile evli olan ve uzun yıllardır ekranlarda uzak kalan Gülşen Bubikoğlu'nun karantina paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 13:21
Yeşilçam'ın yıldız oyunculardan biri olan Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşımla yaptığı sosyal medyayı salladı. Instagram'dan yeni bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun verdiği poz, kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ve Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süre önce kameraların uzağında sakin bir hayat sürmeye başladı.
Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla bu sayede iletişimi de koparmadı.
Yıllara meydan okuyan Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için yeni bir fotoğraf paylaştı.
"BALKONDA BİRAZ GÜNEŞLENME"
Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına; ''Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle'' notunu düştü.