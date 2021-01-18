Çağatay Ulusoy'dan dev yatırım! Tüm kazandığını...

KAŞESİ ARTTI

30 yaşındaki Ulusoy'un baktığı evin fiyatının ise 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Öte yandan daha önce kaşesi 150 bin TL olan Çağatay Ulusoy, yeni projesinde bölüm başı 250 bin TL alacak.