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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Çağatay Ulusoy'dan dev yatırım! Tüm kazandığını...
Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinde kazandığı parayı gayrimenkule yatırmaya başladı. Yatırım amaçlı Çeşme'den ev satın alan Ulusoy'un yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi. Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 09:08
Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme'de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi.
Ulusoy'un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi. Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak
Zekeriyaköy'de kirada olan oyuncunun, orman içindeki Kemerburgaz'da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.
KAŞESİ ARTTI
30 yaşındaki Ulusoy'un baktığı evin fiyatının ise 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Öte yandan daha önce kaşesi 150 bin TL olan Çağatay Ulusoy, yeni projesinde bölüm başı 250 bin TL alacak.