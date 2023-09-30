Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

"Karatay Diyeti" adıyla bilinen beslenme programı ve kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Toplumda tartışmalara neden olan görüşleriyle bilinen Karatay, bu sefer 58 yıl önceki gençlik haliyle gündemde. 21 yaşındaki fotoğrafı, Karatay'ın sıkça vurguladığı sağlıklı yaşam tarzıyla uyumlu bir gençlik enerjisiyle dolu olduğunu göstererek, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı.