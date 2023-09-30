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Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

Türkiye'nin tanınmış sağlık uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 80 yaşındaki Karatay'ın 58 yıl öncesine ait bu görüntüsü, insanları büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Gençlik yıllarındaki fotoğrafıyla tekrar gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki uzmanlığıyla Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesine sahip.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 10:51
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Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

"Karatay Diyeti" adıyla bilinen beslenme programı ve kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Toplumda tartışmalara neden olan görüşleriyle bilinen Karatay, bu sefer 58 yıl önceki gençlik haliyle gündemde. 21 yaşındaki fotoğrafı, Karatay'ın sıkça vurguladığı sağlıklı yaşam tarzıyla uyumlu bir gençlik enerjisiyle dolu olduğunu göstererek, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı.

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Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

GENÇLİK FOTOĞRAFLARI ŞOKE ETTİ!

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Karatay'ın 21 yaşındayken çekilen bu fotoğrafları, büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla karşılandı.

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Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

Karatay'a yönelik gençlik yorumları ise oldukça farklı. Bazı kişiler, Karatay'ın yıllar içinde hiç değişmediğini ve aynı şekilde göründüğünü ifade ederken, bazıları ise zamanın ona acımasız davrandığını belirtti.

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Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

CANAN KARATAY KİMDİR ?

1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

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Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.