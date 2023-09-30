30 Eylül 2023, Cumartesi
Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!
Türkiye'nin tanınmış sağlık uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 80 yaşındaki Karatay'ın 58 yıl öncesine ait bu görüntüsü, insanları büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Gençlik yıllarındaki fotoğrafıyla tekrar gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki uzmanlığıyla Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesine sahip.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 10:51
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8