29 Eylül 2023, Cuma
Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”
Özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den olaylı şekilde ayrılmıştı. Son günlerde eski eşiyle yeniden barıştığı iddialarıyla gündem olan popçu sosyal medyadan yaptığı itirafla çok konuşuldu. "Her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam" diyen Hadise'nin yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 29.09.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 15:48
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13