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Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

Özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den olaylı şekilde ayrılmıştı. Son günlerde eski eşiyle yeniden barıştığı iddialarıyla gündem olan popçu sosyal medyadan yaptığı itirafla çok konuşuldu. "Her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam" diyen Hadise'nin yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi: 29.09.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 15:48
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Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, olaylı ayrılık süreci yaşamıştı.

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Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise, hem boşanma öncesi hem de sonrasında uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Eski eşiyle barıştığı iddialarıyla gündem olan popçu yaptığı açıklama ile haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

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Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

Özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam eden ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

"SEVMENİN VE SEVİLMENİN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİM BİR DÖNEMDEYİM"

"Sevmiyo" şarkısının detaylarını paylaşan Hadise, sözleriyle herkesin dikkatini çekti.

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

"Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın... Hem sevmenin hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim...