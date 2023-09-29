Hadise’den itiraf gibi açıklama! “Gerçek aşkı tattığım ilk adam...”

5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise, hem boşanma öncesi hem de sonrasında uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Eski eşiyle barıştığı iddialarıyla gündem olan popçu yaptığı açıklama ile haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.