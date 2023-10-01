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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker'den üzen haber! Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 01.10.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023 00:55
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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zonguldak'a konser için gelen Canbay olarak tanınan Vahap Canbay ve Wolker olarak bilinen Umut Bolat'ın bulunduğu 34 EKV 864 plakalı minibüsün sürücüsü Ergün M., iddiaya göre, önünde seyreden İ.A.'nın kullandığı 67 ABP 970 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

Ergün M.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, savrulup, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

Sürücü ile minibüste yaralanan sürücü ile Vahap Canbay, Umut Bolat, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın ve Erdem Canbay, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.

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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

HAYRANLARI HASTANE ÖNÜNE AKIN ETTİ
Şarkıcıların kaza haberini alan hayranları hastane önüne akın etti.

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Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Canbay ve Wolker'ın Zonguldak merkezde bir eğlence mekanında konseri olduğu öğrenildi.