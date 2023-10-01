Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker ölümden döndü: Konser yolunda 7 kişi yaralandı

Ünlü rapçiler Vahap Canbay ve Wolker'den üzen haber! Zonguldak'ın Ereğli ilçesine konsere gelen rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay (26) ile Umut Bolat'ın (23) da arasında bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada şarkıcılar ile birlikte 7 kişi yaralandı.