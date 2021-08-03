Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kısa Türkiye turunun ardından geri döndü. Sevgilisi Diletta Leotta ile tatiline İtalya'da devam eden Yaman'ın paylaşımlarına tepki geldi. Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan ve tatil fotoğraflarını yayımlayan oyuncuya tepki verenlerden biri de Tolga Güleç oldu. Güleç, "Bir katkın olsun şu dünyaya" dedi.