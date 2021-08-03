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Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

Yeni dizisi için İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kısa Türkiye turunun ardından geri döndü. Sevgilisi Diletta Leotta ile tatiline İtalya'da devam eden Yaman'ın paylaşımlarına tepki geldi. Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan ve tatil fotoğraflarını yayımlayan oyuncuya tepki verenlerden biri de Tolga Güleç oldu. Güleç, "Bir katkın olsun şu dünyaya" dedi.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:43
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Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

İtalyan dizisi Sandokan'da başrolü oynayan ve Türkiye ziyaretinin ardından İtalya'ya dönen Can Yaman, tatile devam etti.

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Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

Yaman, önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram sayfasında paylaştı. Can Yaman'ın denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozları tepki çekti.

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Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

PAYLAŞIMLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Can Yaman'ı eleştirenler arasında oyuncu Tolga Güleç de vardı. Güleç sosyal medya hesabından isim vermeden Can Yaman'a tepki gösterdi.

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Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

"BİR KATKIN OLSUN ŞU DÜNYAYA"

Güleç'in paylaşımı şöyle:

"Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya! Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?"

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Can Yaman’ın paylaşımlarına Tolga Güleç’ten sert tepki: Dünyaya bir katkın olsun

Güleç'in eleştirisi binlerce kullanıcı tarafından desteklendi.