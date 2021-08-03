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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda

Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarıyla dört bir koldan mücadele sürerken sosyal medyada 'Help Turkey' kampanyası başlatıldı. Türkiye aleyhinde başlatılan sözde yardım çağrısına ilk tepki Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, çağrı için "Devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır." dedi. Sözde kampanyaya bir tepki de usta oyuncu Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil, "Başımızda devletimiz var" dedi.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:06
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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda

Türkiye, Ege ve Akdeniz'i cehenneme çeviren orman yangınlarına kahrolurken, sosyal medyada bir anda "Help Turkey" çağrısı ortaya çıktı.

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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bir görsel üzerinde Türkiye'de 60 noktada yangın olduğu iddia edilen bu çağrı, sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak o saatlerde sadece 7 yangın vardı.

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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda

ÜNLÜ İSİMLER PAYLAŞTI

Hem Twitter hem de Instagram'dan dünyanın gündemine oturan çağrıyı, bazı ünlü isimler de sayfalarından paylaştı.

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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda

"BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILMIŞTIR"

Böylece daha fazla kitleye ulaşılması sağlanırken, sözde yardım kampanyasına ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, çağrı için "Devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır." dedi.

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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda

"DEVLETİMİZ BAŞIMIZDA"

Sonrasında bazı hesaplar, sözde yardım çağrısı olan bu görseli sayfalarından kaldırmaya başladı.