03 Ağustos 2021, Salı
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Kirli kampanyaya Mehmet Ali Erbil’den tepki: Devletimiz başımızda
Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarıyla dört bir koldan mücadele sürerken sosyal medyada 'Help Turkey' kampanyası başlatıldı. Türkiye aleyhinde başlatılan sözde yardım çağrısına ilk tepki Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, çağrı için "Devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır." dedi. Sözde kampanyaya bir tepki de usta oyuncu Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil, "Başımızda devletimiz var" dedi.
Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:06
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