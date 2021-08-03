Türkiye Kalp Yarası’nı izledi!

Ferit, Hüseyin'in bütçeyle ilgili açığını yakaladı ancak Yaman hemen durumu toparlayarak Hüseyin'e destek çıktı ve güven kazandı.

Ayşe, Vedia ile dertleşmek isterken Ferit'le aralarındaki sözleşmeden bahsetti. Vedia buna çok şaşırsa da Ayşe'nin Ferit hakkındaki sözlerinden ona aşık olduğunu fark etti. Ayşe inkar etse de içten içe Ferit'e karşı bir şeyler hissettiğinin farkındaydı.