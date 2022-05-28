Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

Demet Özdemir'le başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini burada sürdürme kararı almıştı. Peş peşe yaptığı reklam ve dizi anlaşmalarıyla adından söz ettiren oyuncunun, uluslararası dijital bir platformda yayınlanacak "El Turco" dizisinden bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı.