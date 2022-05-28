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Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

Demet Özdemir'le başrolünü paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, kariyerini burada sürdürme kararı almıştı. Peş peşe yaptığı reklam ve dizi anlaşmalarıyla adından söz ettiren oyuncunun, uluslararası dijital bir platformda yayınlanacak "El Turco" dizisinden bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 06:48
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Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

Uzun süre önce İtalya'ya yerleşen ve kariyerini burada sürdüren Can Yaman, rol aldığı yapımların yanında aşk hayatıyla da adından söz ettirdi.

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Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

Spiker Diletta Leotta'yla uzunca bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisini sürpriz bir şekilde noktaladı. Yaman geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka başlamıştı.

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Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

Can Yaman, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı.

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Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

"GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"

Yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Yaman, fotoğrafın altına, 'Güneş gibi güzel' notunu ekledi.

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Can Yaman’ın alacağı rakam dudak uçuklattı! Her bölümden servet kazanacak

"GÜVEN SORUNU VAR"

Can Yaman'ın eski sevgilisi Leotta, ünlü oyuncunun güven sorunu yaşadığını söylemişti. Leotta, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış." demişti.