Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından oldu. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği Gırgıriye filminden uyarlanan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Temizsoy'un son halini gören hayran kalırken genç oyuncu, Hadise'ye benzetildi. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un sosyal medyayı sallayan son hali...