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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından oldu. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği Gırgıriye filminden uyarlanan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Temizsoy'un son halini gören hayran kalırken genç oyuncu, Hadise'ye benzetildi. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un sosyal medyayı sallayan son hali...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:46
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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapılarından oldu.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Kadrosunda birçok usta oyuncuya yer veren dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Cennet Mahallesi'nde Pembe'nin kızı Ayşe'yi canlandıran Belemir Temizsoy, son haliyle görenleri hayran bıraktı.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Belemir Temizsoy'un son hali şarkıcı Hadise'ye benzetildi.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si son haliyle hayran bıraktı! Belemir Temizsoy Hadise’nin kopyası oldu

İşte başta Belemir Temizsoy olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...