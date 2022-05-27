27 Mayıs 2022, Cuma
Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı
Çocuk yaşlarda sahnelere çıkan ünlü türkücü Ceylan ev alım satımı yapmaya başladı. Ceylan, dün konuk olduğu TV programında senelerdir ev al-sat işiyle uğraştığını belirterek, "Şimdilerde inşaat işine girdim. Müteahhitlik yapmaya karar verdim." dedi. Türkücü aynı zamanda o ünlü ile ortak iş yapacağını açıkladı. Ceylan iş hayatının yanında özel hayatına dair bomba açıklamalarda bulundu. İşte o çok konuşulacak açıklamaları ve şarkıcı ortağı…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:02
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