Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

"ALLAH HEPSİNİN CEZASINI VERDİ"

Şarkıcı, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı:

"Çok aldatıldım, çok yanıldım. Duygusal bir kadınım. Ama finalde Allah hepsinin cezasını verdi. İlahi adalet... Kandıran kandırılır. Mesajlarını yakalamıştım. Felsefem Allah'a havale etmek. Hayatıma girecek insana güven duymalıyım. Gözüm arkada kalmamalı. İnsan belirli bir yaştan sonra huzur istiyor. Kapıya koyduğum adamı hayatıma bir daha almam. Okuduğum kitabı bir daha okumak istemem."