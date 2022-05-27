27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

Çocuk yaşlarda sahnelere çıkan ünlü türkücü Ceylan ev alım satımı yapmaya başladı. Ceylan, dün konuk olduğu TV programında senelerdir ev al-sat işiyle uğraştığını belirterek, "Şimdilerde inşaat işine girdim. Müteahhitlik yapmaya karar verdim." dedi. Türkücü aynı zamanda o ünlü ile ortak iş yapacağını açıkladı. Ceylan iş hayatının yanında özel hayatına dair bomba açıklamalarda bulundu. İşte o çok konuşulacak açıklamaları ve şarkıcı ortağı…

Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:02
  • 1
  • 143
Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

Türkücü Ceylan geçen gün "2. Sayfa" programında senelerdir ev alım satım işlemleri yaptığını anlattı. Ceylan sözlerinin devamında inşaat işine girdiğini de duyururken o şarkıcı ile ortak olduğunu da açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 143
Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

İŞTE TÜRKÜCÜ CEYLAN'IN ÜNLÜ ORTAĞI

Ceylan ek işini ve ortağını şu sözlerle anlattı:

"Şimdilerde inşaat işine girdim. Müteahhitlik yapmaya karar verdim. Şarkıcı Emirkan ile ülkenin çeşitli yerlerinde inşaat yapacağız."

  • 3
  • 143
Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski aşklarına açtı ağzını yumdu gözünü….

  • 4
  • 143
Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

"ALLAH HEPSİNİN CEZASINI VERDİ"

Şarkıcı, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı:

"Çok aldatıldım, çok yanıldım. Duygusal bir kadınım. Ama finalde Allah hepsinin cezasını verdi. İlahi adalet... Kandıran kandırılır. Mesajlarını yakalamıştım. Felsefem Allah'a havale etmek. Hayatıma girecek insana güven duymalıyım. Gözüm arkada kalmamalı. İnsan belirli bir yaştan sonra huzur istiyor. Kapıya koyduğum adamı hayatıma bir daha almam. Okuduğum kitabı bir daha okumak istemem."

  • 5
  • 143
Çocuk yaşta sahnelerin tozunu attırdı! Türkücü Ceylan ek işe başladı: İşte ünlü ortağı

"ÇOCUKLARIMIN YAŞINDA BİRİYLE OLMAM"

Şarkıcı, nasıl birini tercih ettiği hakkında ise "Çocuklarımın yaşında biriyle olmam. Sosyal medyası da olmasın" dedi.