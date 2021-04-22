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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan kararkteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Biricik, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Burcu Biricik'in yaşı merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in yaşı...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 17:05
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Burcu Biricik ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!

Alina Boz - 14 Haziran 1998

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!

Ezgi Mola - 29 Mart 1983

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Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995