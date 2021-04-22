ANA SAYFA
Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik yaşıyla şaşırttı!
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan kararkteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Biricik, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Burcu Biricik'in yaşı merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'in yaşı...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 17:05
- 1
- 67
- 2
- 67
- 3
- 67
- 4
- 67
- 5
- 67