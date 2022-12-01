Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

Camdaki kız dizisine kim veda ediyor sorusu son dönemde gündemdeki yerini aldı. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi kısa zamanda geniş izleyici kitlesine ulaşarak çok sevildi. Peki Camdaki kız dizisine kim veda ediyor? Final çanları mı çalıyor? Camdaki kız dizisi yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız Cana ayrılıyor mu?