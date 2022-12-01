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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

Camdaki kız dizisine kim veda ediyor sorusu son dönemde gündemdeki yerini aldı. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi kısa zamanda geniş izleyici kitlesine ulaşarak çok sevildi. Peki Camdaki kız dizisine kim veda ediyor? Final çanları mı çalıyor? Camdaki kız dizisi yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız Cana ayrılıyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 14:00
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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

Camdaki kız dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanılıyor. Sevilen dizide 2 oyuncunun veda haberinin ardından bir ismin daha ayrılacağı öğrenildi. Art arda gelen ayrılık haberilerinin ardından akıllara fenomen dizi için final çanları mı çalıyor sorusu geldi. Peki Camdaki Kız dizisinden kim ayrılıyor? Camdaki kız dizisinde neler oluyor? Camdaki kız dizisi 59. bölümde ne oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

3 İSİM VEDA EDİYOR!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi ve Laçin Ceylan'ın ardından Alp karakteriyle tanıdığımız Tolga Çıklaçiftçi'nin de ayrılacağı duyuruldu.

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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

FİNAL ÇANLARI MI ÇALIYOR!

Sevilen dizinin kadrosunda peş peşe yaşanan 3 ayrılık sosyal medyada "Camdaki Kız" final mi yapacak sorusunu gündeme getirdi. Ancak dizinin yapımcılarından konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir. Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister.

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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! Sevilen diziye 3 isim veda edecek! Final çanları mı çalıyor? Meğer perde arkasında...

Korse kozu da Nalan'ı yolundan döndürmeye yetmeyecektir. Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.