Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

Anne ile babası bütün Türkiye'nin tanıdığı, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve magazin dünyasından uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde isminde bir kızı olduğunu ilk kez duyan pek çok kişi hayrete düşüyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladıkları kızları Melek Zübeyde Akkaş pek tanınmıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde objektiflere yakalanmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses son olarak annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile adından söz ettirmişti. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son halini görenler "Annesinin kopyası" demeden demedi…