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Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

Anne ile babası bütün Türkiye'nin tanıdığı, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve magazin dünyasından uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde isminde bir kızı olduğunu ilk kez duyan pek çok kişi hayrete düşüyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladıkları kızları Melek Zübeyde Akkaş pek tanınmıyor. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş kız kardeşi Dilan Çıtak'ın düğününde objektiflere yakalanmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Tatlıses son olarak annesi Perihan Savaş'ın paylaşımı ile adından söz ettirmişti. Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın son halini görenler "Annesinin kopyası" demeden demedi…

Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:28
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Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

DUYANLAR ŞAŞIRIYOR

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

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Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

KİMSE TANIMIYOR

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

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Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.

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Babası İbrahim Tatlıses annesi Perihan Savaş! Melek Zübeyde’yi gören şaşıp kalıyor! Güzelliğini annesinden almış

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti.