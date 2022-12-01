Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

2014'te evlenen şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer'in evliliklerinden 2 çocukları oldu. 2014 yılında oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını magazinden uzak büyütmeyi seçti. Emrah son olarak oğlu Elyesa'yı paylaştı. Emrah paylaşımına 'Kralımsın kalbimsin dünyamın ışığısın kısacası her şeyimsin canım oğlum' notunu düştü. Takipçileri paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Öte yandan oğlunun Emrah'a benzerliği de gözden kaçmadı. İşte o paylaşım…