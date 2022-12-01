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Haberler Galeri Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

2014'te evlenen şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer'in evliliklerinden 2 çocukları oldu. 2014 yılında oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını magazinden uzak büyütmeyi seçti. Emrah son olarak oğlu Elyesa'yı paylaştı. Emrah paylaşımına 'Kralımsın kalbimsin dünyamın ışığısın kısacası her şeyimsin canım oğlum' notunu düştü. Takipçileri paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Öte yandan oğlunun Emrah'a benzerliği de gözden kaçmadı. İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:58
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Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan ve dillerden düşmeyen parçalarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Emrah Erdoğan, bugünlerde yeniden gündeme geldi.

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Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

2014 yılında nikah masasına oturan çift, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.

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Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.

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Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

Geçtiğimiz yıl, Emrah kızı Eleysa'nın doğum gününde kızına hediye bir şarkı yapmıştı.

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Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı

Emrah 'Kızıma olan aşkım bana şarkı yaptırttı' demişti.