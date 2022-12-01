01 Aralık 2022, Perşembe
Yeşilçam’ın sevilen yüzü Emrah’ın çocukları ilgi odağı oldu! Emrah Erdoğan herkesten sır gibi saklıyordu, oğluyla benzerliğini gören şaştı kaldı
2014'te evlenen şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer'in evliliklerinden 2 çocukları oldu. 2014 yılında oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını magazinden uzak büyütmeyi seçti. Emrah son olarak oğlu Elyesa'yı paylaştı. Emrah paylaşımına 'Kralımsın kalbimsin dünyamın ışığısın kısacası her şeyimsin canım oğlum' notunu düştü. Takipçileri paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Öte yandan oğlunun Emrah'a benzerliği de gözden kaçmadı. İşte o paylaşım…
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:58
- 1
- 142
- 2
- 142
- 3
- 142
- 4
- 142
- 5
- 142