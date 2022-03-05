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Haberler Galeri Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yeni bir proje için bir araya geldikleri iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncuların aynı filme oynayıp oynamayacakları merak edilmeye başlandı. Behlül-Bihter çifti olarak hafızalara kazınan ikili 14 yıl sonra bir arada. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 13:35
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Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak? Yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu ise Hakan Günday'ın kaleme aldığı "Nuh Boğuldu" filminin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir zamanlar Aşk-ı Memnu dizisinde başrolünü paylaştığı Beren Saat ile yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak? İşte merak edilenler...

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Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BEREN SAAT AYNI FİLMDE Mİ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden benzer projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor fakat bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Beklenen gelişme 14 sene daha sonra nihayet oldu.

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Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim OGM Pictures ile anlaştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Filmle ilgili şimdilik 3 bilgi var; filmi senarist Nuran Evren Şit yazıyor, film New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlacak.

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Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

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Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol almıştır.