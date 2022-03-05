Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yeni bir proje için bir araya geldikleri iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncuların aynı filme oynayıp oynamayacakları merak edilmeye başlandı. Behlül-Bihter çifti olarak hafızalara kazınan ikili 14 yıl sonra bir arada. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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