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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’yle paylaşımı olay oldu! Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’yle paylaşımı olay oldu!
Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Babasına benzerliğiyle eğlenceli capslere konu olan Fikret Ali'yle yeni fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya, ilgi odağı oldu. İşte Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali'nin o fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 13:46
Ali Atay'la iki yıl önce evlenen oyuncu Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasının kopyası olan Fikret Ali, Hazal Kaya ve Ali Atay'ın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Doğumdan sonra setlere ara veren Hazal Kaya, uzun bir süre vaktini sadece oğlu Fikret Ali'ye ayırdı.
Oğluyla sık sık paylaşım yapan Hazal Kaya'nın son paylaşımı da sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu oğlu mama sandalyesinde otururken bir selfie çekti. O sevimli kareyi görenlerin içi sıcacık oldu.