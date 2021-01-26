Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’yle paylaşımı olay oldu!

Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Babasına benzerliğiyle eğlenceli capslere konu olan Fikret Ali'yle yeni fotoğrafını paylaşan Hazal Kaya, ilgi odağı oldu. İşte Hazal Kaya ve oğlu Fikret Ali'nin o fotoğrafı...