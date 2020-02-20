Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Bir dönem yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasında yeni kriz patlak verdi. Aynur Aydın'ın verdiği röportajda 'Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var' demesi üzerine başlayan tartışmaya Tilki'nin babası Mehmet Tilki de dahil oldu. Aynur Aydın'ı hedef alarak sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Tilki'ye Aynur Aydın'dan 'Bencilliğiniz bir aile geleneği' cevabı geldi.