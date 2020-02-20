20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Bir dönem yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasında yeni kriz patlak verdi. Aynur Aydın'ın verdiği röportajda 'Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var' demesi üzerine başlayan tartışmaya Tilki'nin babası Mehmet Tilki de dahil oldu. Aynur Aydın'ı hedef alarak sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Tilki'ye Aynur Aydın'dan 'Bencilliğiniz bir aile geleneği' cevabı geldi.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:21
  • 1
  • 8
Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Aynur Aydın ve Aleyna Tilki arasında yaşanan söz düellosu giderek alevleniyor. Aynur Aydın'ın "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözüyle başlayan atışmaya genç popçunun babası da dahil oldu.

  • 2
  • 8
Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Geçmişte yakın iki arkadaş olan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın'ın arasına kara kedi girdi. Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda, "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözleriyle dikkat çekti.

  • 3
  • 8
Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Aydın'ın açıklamasından sonra Aleyna Tilki de, "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek karşılık verdi.

  • 4
  • 8
Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

ALEYNA'NIN BABASI AĞIR KONUŞTU

Karşılıklı ilginç iddiaların yankıları sosyal medyada sürerken, Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlattı.

  • 5
  • 8
Aleyna Tilki Aynur Aydın arasında yeni kriz: 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"