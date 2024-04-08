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Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! "Ne yaptın kendine?"

Çağla Şıkel, uzun yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Şıkel, magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlüler arasında. Ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımıyla dikkat çekti. Şıkel'in yeni imajı takipçileri tarafından ti'ye alındı. İşte Çağla Şıkel'in son hali...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 16:05
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Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! Ne yaptın kendine?

2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini solandıran Şıkel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.

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Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! Ne yaptın kendine?

1997'de katıldığı Miss Turkey'de birinci olan, aynı zamanda Miss World yarışmasında da Avrupa Güzeli seçilen ünlü isim, oyunculuk ve sunuculuk kariyerine adım attı.

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Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! Ne yaptın kendine?

Emre Altuğ ile boşanmasının ardından aşk orucuna giren ve hayatına kimseyi almayan ünlü model kural bozmuş, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisinde de yüzü gülmeyen ünlü isim geçtiğimiz aylarda ayrılığı duyurmuştu.

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Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! Ne yaptın kendine?

Şıkel, yaklaşık bir yıl aşk yaşadığı ünlü avukat ile ayrıldıkları iddiası hakkında: 'Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti.' demişti.

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Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! Ne yaptın kendine?

Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan Şıkel, bu sefer son yayınladığı videosuyla dillere düştü.