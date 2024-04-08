Çağla Şıkel yeni imajıyla dillere düştü! Değişimiyle herkesi şaşırttı! "Ne yaptın kendine?"

Çağla Şıkel, uzun yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Şıkel, magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlüler arasında. Ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımıyla dikkat çekti. Şıkel'in yeni imajı takipçileri tarafından ti'ye alındı. İşte Çağla Şıkel'in son hali...