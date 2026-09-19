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İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken doktorundan sağlık durumuna ilişkin sevindiren açıklama geldi. Uzun süredir devam eden ağrılarının azalmasının ardından doktoru, Tatlıses ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama 1

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Tatlıses, uygulanan tedavinin ardından operasyon geçirmiş ve daha sonra hastaneden taburcu edilmişti.

İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama 2

Tedavisinin ardından fizik tedavi sürecine başlayan Tatlıses, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü sanatçının tedavisi devam ederken doktorundan da sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama 3

TATLISES'İN DOKTORU PAYLAŞTI: AĞRILARI AZALDI

İbrahim Tatlıses'in doktoru, sanatçıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak Tatlıses'in uzun süredir devam eden kronik ağrılarının azaldığını belirtti.

İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama 4

Tatlıses'in sağlık durumundaki gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren doktor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili abim, namıdiğer 'İmparator' İbrahim Tatlıses'in uzun süredir devam eden ağrısını dindirebilmenin mutluluğu yüzümüzdeki gülümsemeye yansıdı."

İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama 5

"SAĞLIKLA VE HEP BÖYLE GÜZEL GÜLÜMSEMELERLE"

Doktor, Tatlıses ile birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken sanatçının tedavi sürecinin olumlu ilerlemesine ilişkin temennisini de dile getirdi.

İbrahim Tatlıses'in yanında çekilen fotoğrafına yer veren doktor, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Sağlıkla ve hep böyle güzel gülümsemelerle..."

Tatlıses'in doktorunun yaptığı paylaşım, ünlü sanatçının sağlık durumunu merak eden hayranlarını sevindirdi.

İbrahim Tatlıses’in uzun süredir devam eden ağrıları azaldı! Doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama 6

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Nisan 2026'da geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilirken vasiyeti hakkında konuşan Tatlıses, tüm mirasını devlete bırakacağını açıklamıştı.

"HER ŞEYİ DEVLETE BIRAKTIM"

Tatlıses, "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok. Parayı ben kazandım, saçarım, dağıtırım; kime ne?" ifadelerini kullanmıştı.

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